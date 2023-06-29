Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною після 15 років шлюбу

Лідер гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма", музикант та письменник Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.

26 червня у Личаківському районному суді Львова відбулося засідання у справі про розлучення, на яке ані Жадан, ані Куніцина не з'явилися. Суддя задовольнив позов Жадана і розлучив подружжя, пише Zaxid.net.

У матеріалах справи йшлося, що подружжя давно не живе сімейним життям і не веде спільний побут. У ексзакоханих є спільна донька, 10-річна Марія. Зазначимо, що Куніцина та Жадан познайомилися у харківському видавництві "Фоліо", де Ірина працювала. Наразі жінка керує Благодійним фондом Жадана.

Сергій Жадан з ексдружиною та донькою

Як відомо, на початку травня цього року Сергія Жадана заскочили на побаченні зі співачкою Христиною Соловій. Пара йшла парком у Львові і трималася за руки. Тоді ж з'явилася інформація що Жадан подав на розлучення з Іриною Куніциною, з якою був у шлюбі 15 років.

Сергій Жадан та Христина Соловій під час побачення / Фото: instagram.com/artyleriya_

До цього, у грудні 2022 року Соловій представила відвертий кліп, у якому Жадан зіграв її коханця. Музиканти у відео палко цілувалися та обіймалися. Фани почали здогадуватися про зв'язок між артистами, але сама Соловій казала, що між ними лише дружба.

Сергій Жадан та Христина Соловій у кліпі співачки

Сергій Жадан та Христина Соловій

Поки що ані Соловій, ані Жадан офіційно чутки про свій роман не коментували. Проте музиканти організовують спільні благодійні тури, а під час виступу не стримують себе від ніжних обіймів та поглядів.

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