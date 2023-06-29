Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною після 15 років шлюбу

Музиканту активно приписують роман зі співачкою Христиною Соловій.
Лідер гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма", музикант та письменник Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.
26 червня у Личаківському районному суді Львова відбулося засідання у справі про розлучення, на яке ані Жадан, ані Куніцина не з'явилися. Суддя задовольнив позов Жадана і розлучив подружжя, пише Zaxid.net.
У матеріалах справи йшлося, що подружжя давно не живе сімейним життям і не веде спільний побут. У ексзакоханих є спільна донька, 10-річна Марія. Зазначимо, що Куніцина та Жадан познайомилися у харківському видавництві "Фоліо", де Ірина працювала. Наразі жінка керує Благодійним фондом Жадана.
Як відомо, на початку травня цього року Сергія Жадана заскочили на побаченні зі співачкою Христиною Соловій. Пара йшла парком у Львові і трималася за руки. Тоді ж з'явилася інформація що Жадан подав на розлучення з Іриною Куніциною, з якою був у шлюбі 15 років.
До цього, у грудні 2022 року Соловій представила відвертий кліп, у якому Жадан зіграв її коханця. Музиканти у відео палко цілувалися та обіймалися. Фани почали здогадуватися про зв'язок між артистами, але сама Соловій казала, що між ними лише дружба.
Поки що ані Соловій, ані Жадан офіційно чутки про свій роман не коментували. Проте музиканти організовують спільні благодійні тури, а під час виступу не стримують себе від ніжних обіймів та поглядів.
Читайте також:
- Актори з "Беверлі-Гіллз, 90210" тоді і зараз: як за 33 роки змінилися виконавці головних ролей
- Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися – ЗМІ
- 74-річна Алла Пугачова на фото без фільтрів та фотошопу налякала чесним зовнішнім виглядом
- Моніка Беллуччі підтвердила роман із 64-річним режисером "Венздей" Тімом Бертоном
- Олег Винник спантеличив фанів неочікуваним дописом в Instagram вперше за пів року