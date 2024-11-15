Сергій Жадан показав свіже фото Ліни Костенко: який вигляд має 94-річна поетеса зараз

Письменниця доволі рідко з'являється на публіці.
Письменник Сергій Жадан завітав у гості до видатної української поетеси Ліни Костенко.
У своєму фотоблогу Жадан потішив фанів неочікуваною новиною. Так, вперше за останні роки Ліна Василівна погодилася дати інтерв'ю. За словами поета, ця розмова буде дуже змістовною та цікавою у контексті війни та видатних постатей.
"Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває. Мудра і світла жінка", - поділився враженнями Сергій.
Водночас письменник опублікував їхнє спільне фото. На зображенні знаменитості постають, вочевидь, вдома у Ліни Василівни. Позаду них видніється шафа з книгами та архівними фото молодої Ліни Костенко. У руках вони тримають книги один одного, якими обмінялися в якості подарунків.
У коментарях юзери не змогли приховати свого щастя від такої події та вже спрогнозували, що розмова точно ввійде в історію.
- Здається, що це найочікуваніша зустріч десятиліття!
- Які ви чудові! Обожнюю і дякую, що ви є!
- Це ж треба так, на фото два єдиних моїх кумири
- Оце несподіванка! Неймовірна новина
Нагадаємо, нещодавно 87-річна акторка Ада Роговцева потрапила до лікарні. Донька видатної артистки розповіла про стан мами.
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