Сергій Жадан показав знищену окупантами квартиру, в якій він жив у Харкові: "Діра в даху"

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан показав, що російські окупанти зробили із будинком, у якому він колись жив.

Поет побував на Північній Салтівці у Харкові, де майже усі домівки були зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. Не оминуло нещастя й колишню квартиру Жадана.

На фото, яким Сергій поділився в соцмережах, він позував на тлі розтрощеної будівлі, в якій відсутні декілька поверхів.

"Був учора на Північній Салтівці, зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де діра в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років. Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район. Російське суспільство, наскільки пам'ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію", - розповів Жадан.

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

У рідному місті Харкові також вдалося побувати співакові Володимиру Дантесу, який не зміг втримати сліз від побаченого там.

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