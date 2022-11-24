Сергій Жадан приголомшив сумою, яку зібрав для Харкова на концерті у Парижі

Український рокгурт "Жадан і Собаки" на чолі із солістом Сергієм Жаданом відіграв благодійний концерт у Франції.

Зокрема, на захід прийшло чимало людей, що всі квитки були викуплені, а у залі не було вільних місць. Утім, людей могло б бути й більше, деяких просто не пропустили на концерт, через що Жадану дуже прикро.

Концерт гурту "Жадан і Собаки" у Парижі / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

"Дорогі брати і сестри в Парижі, дякуємо вам за гостинність, любов і солд-аут. Щиро перепрошуємо у тих, хто не зміг потрапити до зали - ми чесно довго сварилися з організаторами, але ми тут гості", - розповів музикант.

Утім, результат благодійного концерту був суттєвим. Артистам вдалося зібрати чималу суму для Харкова.

"Ще 1800 євро для Харкова", - прокоментував Жадан.

Сергій Жадан / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

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