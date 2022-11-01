Сергій Жадан продемонстрував купу грошей, які вдалося зібрати на концертах: "Стіл був замалий"

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан показав купу грошей, які разом із колективом вдалося зібрати під час концертів.

На світлині, яку поет опублікував у своєму Facebook, разом із музикантами вони позували на тлі великої кількості купюр, розкладених на ліжку.

Фото: www.facebook.com/serhiy.zhadan

"Ще під мільйон гривень на добрі справи зібрали під час останніх концертів, виступів та поїздок. Стіл у готельному номері був замалий, тож гроші рахували в ліжку. Вийшло трішки оперетково, але порахували все до останнього долара", - підписав фото Жадан.

Також музикант повідомив, що гроші, які гурту вдалося зібрати під час своїх виступів, будуть направлені на придбання автівок для українських захисників на передову.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан отримав почесну нагороду за свій вклад в оборону міста Харкова.

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