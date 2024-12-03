Сергій Жадан різко відреагував на запитання про Христину Соловій і поставив крапку в їхньому романі

Поет та лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан різко відреагував на запитання про свою колишню обраницю, співачку Христину Соловій.

Письменник став героєм нового інтерв'ю на YouTube-каналі "Бомбардир". Звичайно, Жадана не могли не запитати про Христину Соловій, з якою він перебував у стосунках. Їхній роман тоді активно обговорювали в усіх куточках, а ще більший шквал пліток викликав їхній розрив.

Однак Сергій Жадан поставив жирну крапку в цьому питанні. Письменник дав чітко зрозуміти, що не бажає обговорювати ані своє особисте життя, ані близьких йому людей. Окрім того, він додав, що хоч в Мережі чимало чого писали про їхні стосунки з Соловій, однак там багато чого є неправдивого.

Сергій Жадан та Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

"Припиніть, давайте про це не будемо говорити. Давайте про щось інше поговоримо. Я не хочу, я не говорю про своє особисте життя, тим більше про особисте життя близьких мені людей. В Інтернеті про мене пишуть дуже багато дурниць і неправди", - різко зазначив письменник.

Зазначимо, Сергій Жадан та Христина Соловій перебували в стосунках 2022 року. Пара розійшлася через те, що артистка закохалася в іншого та зав'язала з ним роман. Письменник про це дізнався. Відтоді колишні закохані розірвали будь-який зв'язок та припинили спілкування. Щоправда, нещодавно письменник звернувся до Христини Соловій, яка його зрадила.

Читайте також: