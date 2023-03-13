Сергій Жадан розповів, скільки грошей для потреб ЗСУ зібрав під час свого виступу в Нью-Йорку

Український поет Сергій Жадан зараз перебуває у благодійному турі містами США.

Жадан здійснює двотижневий творчий тур "Благодійних поетичних вечорів", на яких збирає кошти на підтримку ЗСУ.

У неділю музикант провів поетичний вечір у Нью-Йорку, в Народному домі на Мангеттені, де зібрав сотні глядачів. Поет прочитав вірші зі старих та нових збірок, зокрема з циклу поезій про сучасну війну, і закликав підтримати коштами Збройні Сили України.

Сергій Жадан з благодійним концертом у Нью-Йорку

На благодійному аукціоні було продано бойові прапори добровольчого формування "Хартія" з підписами бійців, дві книжки Жадана з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, диск "Жадан і Собаки", блоки поштових марок "російський військовий корабель…" з підписом поета. Загальна сума зібраних коштів з перших двох виступів склала понад 10 тис доларів.

Сергій Жадан з благодійним концертом у Нью-Йорку

Сергій Жадан з благодійним концертом у Нью-Йорку

Сергій Жадан з благодійним концертом у Нью-Йорку

Також в одному з клубів Нью-Йорка Жадан виступив на одній сцені з лідером гурту Гоголь Бордело Євгеном Гудзьом, та оголосив про створення спільної пісні разом.

Сергій Жадан та Євген Гудзь

Зазначимо, що 10-19 березня у в театрі La MaMa відбудеться прем'єра мюзиклу "Радіо 477", яку 1929 року поставив у Харкові театр Леся Курбаса "Березіль". Вважалося, що музика та слова цього твору втрачені, але, як пояснила керівниця мистецької групи "Яра" режисер постановки Вірляна Ткач, вісім років тому вона знайшла партитуру в харківському архіві. Поезію до сучасного варіанта мюзиклу написав Жадан, музику – американський композитор Ентоні Колман.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому прокоментував нові розпорядження Міністерства культури та цифрової трансформації після втечі стендапера Андрія Щегеля за кордон. Жадан наголосив, що дуже важливо випускати артистів за кордон, адже за кордоном вони мають можливість збирати гроші на підтримку армії та українців, постраждалим під час повномасштабної війни.

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