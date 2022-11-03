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Сергій Жадан розповів, як пропустив приліт ракети поблизу: "Змінилося сприйняття багатьох речей"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Сергій Жадан розповів, як пропустив приліт ракети поблизу: "Змінилося сприйняття багатьох речей"

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Поет заслухався музику і не помітив, що відбувається за вікном.

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан розповів про випадок, який стався із ним нещодавно та порозмірковував про те, як змінилося сприйняття світу під час війни.

На своїй сторінці в Instagram письменник поділився світлиною задимленого міста та згадав, як пропустив приліт ворожої ракети неподалік, бо слухав музику. Жадан вирішив, що звук прильоту - це музичний ефект гурту Pink Floyd.

"Слухаємо вчора Пінк Флойд. Раптом стає багато низьких. "Які в них цікаві звукові ефекти в 70-х були", - кажу. Потім доходить, що це був приліт. За ці місяці змінилося відчуття й сприйняття багатьох речей. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном. Бережіть себе. Доброго ранку", - розповів Сергій.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан показав купу грошей, які колективу вдалося зібрати під час благодійних концертів на потреби ЗСУ.

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Перегляди
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