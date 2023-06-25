Сергій Жадан та Христина Соловій підігріли чутки про роман ніжними обіймами

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан та співачка Христина Соловій все більше підігрівають чутки про свої романтичні стосунки.

Свою близькість артисти показали і на концерті гурту у Львові. Увагу фанів привернув спільний дует Соловій та Жадана на сцені, під час якого пара демонструвала свої почуття.

Протягом усього виступу Жадан не зводив погляду з 30-річної співачки, вони трималися поруч та навіть показали ніжній обійми. Відео з концерту з'явилося на сторінках шанувальників у Мережі.

Зазначимо, що артисти поки що офіційно не підтвердили свій роман, однак фани впевнені, що між парою є почуття. Чутки про стосунки Жадана та Соловій почали ширитися після того, як їх помітили під час прогулянки Львовом - вони прогулювалися парком, тримаючись за руки.

До того ж, останнім часом співачка та письменник часто з'являються разом на різних заходах. Нещодавно вони анонсували ще один спільний виступ з благодійною метою.

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