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Сергій Жадан та Христина Соловій підігріли чутки про роман ніжними обіймами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1928
Час на прочитання
1 хв
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Сергій Жадан та Христина Соловій підігріли чутки про роман ніжними обіймами

Сергій Жадан та Христина Соловій

Пара разом виступила на концерті у Львові.

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан та співачка Христина Соловій все більше підігрівають чутки про свої романтичні стосунки.

Свою близькість артисти показали і на концерті гурту у Львові. Увагу фанів привернув спільний дует Соловій та Жадана на сцені, під час якого пара демонструвала свої почуття.

Протягом усього виступу Жадан не зводив погляду з 30-річної співачки, вони трималися поруч та навіть показали ніжній обійми. Відео з концерту з'явилося на сторінках шанувальників у Мережі. 

@lalinaby #львів #концерт #жаданісобаки #сергійжадан #жадан #соловійхристина ♬ оригінальний звук - Аліна

Зазначимо, що артисти поки що офіційно не підтвердили свій роман, однак фани впевнені, що між парою є почуття. Чутки про стосунки Жадана та Соловій почали ширитися після того, як їх помітили під час прогулянки Львовом - вони прогулювалися парком, тримаючись за руки. 

До того ж, останнім часом співачка та письменник часто з'являються разом на різних заходах. Нещодавно вони анонсували ще один спільний виступ з благодійною метою.

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Дата публікації
Перегляди
1928
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