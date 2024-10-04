Сергій Жадан вперше після розриву звернувся до колишньої Христини Соловій, яка його зрадила

Письменник Сергій Жадан публічно звернувся до колишньої коханої, співачки Христини Соловій, з якою розійшовся через зраду.

Ексзакохані вступили в дискусію в соцмережі X, що раніше мала назву Twitter. Зокрема, Жадан опублікував скриншот, де писалося: "Зниклий Сергій Жадан повернувся додому після трудового рабства".

На допис письменника відреагувала співачка. Вона коротко зазначила, що "пахне новими віршами". На що Сергій Жадан їй відповів "світ давно не змінюється", додавши ласкаве звернення "ніжна моя".

Листування Христини Соловій та Сергія Жадана

Фанів письменника насторожило таке листування колишніх. Користувачі підозрюють, що пара після розриву може знову зійтися. Утім, якщо одні прихильники поета радіють можливому примиренню, то інші ж радять "не наступати на ті ж граблі".

Будьте щасливі!

Тримайте себе в руках, не наступайте знову на граблі!

Воно вам не треба, подумайте!

Я думаю, ви були б гарною парою!

Зазначимо, Христина Соловій та Сергій Жадан 2022 року крутили роман. Щоправда, почуття в артистки до поета не були такими ж сильними, як і в нього до неї. Тож, Соловій закохалася в іншого чоловіка та зав'язала з ним стосунки. Жадан про це дізнався. Врешті, пара розійшлася.

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