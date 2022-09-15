Сергій Жадан зворушив історією, як маленький хлопчик приніс йому гроші на ЗСУ

Поет і музикант Сергій Жадан пригадав одну історію, яка трапилася з ним під час благодійного концерту.

Лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан активно займається волонтерством та дає благодійні концерти.

Зокрема, музикант розповів, як під час одного з таких своїх виступів до нього підішов маленький хлопчик. Він приніс Сергію 500 гривень, аби той передав їх ЗСУ.

"На один із концертів прийшов хлопчик із мамою, приніс 500 гривень на ЗСУ", - розповів Жадан.

Загалом, поет зазначив, що проти Росії воюють всі українці, кожен допомагає здолати ворога на своєму фронті.

"Росіяни, коли вивалюють свої істерики про те, що з ними воює НАТО, вперто й самогубчо не бачать цієї простої речі - проти них воює вся країна. Та країна, яку вони вперто не помічали й недооцінювали. Та країна, в існування якої вони вперто не вірили. Зрештою, це їхні проблеми. Спасибі всім, хто працює на перемогу!" – додав Жадан.

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