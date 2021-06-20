Сергій Жигунов прокоментував новину про смерть його та нової дружини

У ЗМІ з’явилася інформація, що пара загинула.

Відомий російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов, який таємно одружився з "копією" Заворотнюк, побачив моторошні новини про себе та кохану.

Так, одне видання написало про смерть молодого подружжя. Артист вирішив прокоментувати цю інформацію та зробив це доволі кумедно. У фотоблогу знаменитість опублікував допис, який нібито написав його пес Степан.

instagram.com/zhigunov_sergey

"Пише вам Стьопа, далі цей акаунт буду вести я. Також хочеться помитися і поснідати, тому візьму на виховання пристойну родину без шкідливих звичок. Писати сюди", – написав Жигунов.

У коментарях юзери висловили своє обурення та зазначили, що пара точно довго житиме.

Це видання можна привітати з судовим позовом, а вам і вашій родині довгих років життя.

Ну тепер точно будете жити довго. Головне ніколи не втрачати почуття гумору, навіть від таких несподіваних новин.

Нагадаємо, раніше новоспечена дружина Сергія Жигунова показала фото з їхнього весілля. Пара офіційно підтвердила, що побралася.

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