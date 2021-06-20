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Сергій Жигунов прокоментував новину про смерть його та нової дружини

Сергій Жигунов прокоментував новину про смерть його та нової дружини

Сергій Жигунов прокоментував новину про смерть його та нової дружини

instagram.com/vzhigunovochka

У ЗМІ з’явилася інформація, що пара загинула.

Відомий російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов, який таємно одружився з "копією" Заворотнюк, побачив моторошні новини про себе та кохану.

Так, одне видання написало про смерть молодого подружжя. Артист вирішив прокоментувати цю інформацію та зробив це доволі кумедно. У фотоблогу знаменитість опублікував допис, який нібито написав його пес Степан.

© instagram.com/zhigunov_sergey
instagram.com/zhigunov_sergey

"Пише вам Стьопа, далі цей акаунт буду вести я. Також хочеться помитися і поснідати, тому візьму на виховання пристойну родину без шкідливих звичок. Писати сюди", – написав Жигунов.

У коментарях юзери висловили своє обурення та зазначили, що пара точно довго житиме.

  • Це видання можна привітати з судовим позовом, а вам і вашій родині довгих років життя.
  • Ну тепер точно будете жити довго. Головне ніколи не втрачати почуття гумору, навіть від таких несподіваних новин.

Нагадаємо, раніше новоспечена дружина Сергія Жигунова показала фото з їхнього весілля. Пара офіційно підтвердила, що побралася.