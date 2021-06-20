Сергій Жигунов прокоментував новину про смерть його та нової дружини

У ЗМІ з’явилася інформація, що пара загинула.
Відомий російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов, який таємно одружився з "копією" Заворотнюк, побачив моторошні новини про себе та кохану.
Так, одне видання написало про смерть молодого подружжя. Артист вирішив прокоментувати цю інформацію та зробив це доволі кумедно. У фотоблогу знаменитість опублікував допис, який нібито написав його пес Степан.
"Пише вам Стьопа, далі цей акаунт буду вести я. Також хочеться помитися і поснідати, тому візьму на виховання пристойну родину без шкідливих звичок. Писати сюди", – написав Жигунов.
У коментарях юзери висловили своє обурення та зазначили, що пара точно довго житиме.
- Це видання можна привітати з судовим позовом, а вам і вашій родині довгих років життя.
- Ну тепер точно будете жити довго. Головне ніколи не втрачати почуття гумору, навіть від таких несподіваних новин.
Нагадаємо, раніше новоспечена дружина Сергія Жигунова показала фото з їхнього весілля. Пара офіційно підтвердила, що побралася.