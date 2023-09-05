Сергія Бабкіна та гурт 5'Nizza упіймали на співпраці з росіянами за кордоном

Співака Сергія Бабкіна та колектив 5'Nizza упіймали на співпраці з росіянами – вони допомагають артистам організовувати концерти за кордоном.

Як пише видання "Слух", гурт 5'Nizza та Сергій Бабкін під час організації благодійних виступів користуються послугами промоутера Somewhere Show, який веде соцмережі російською мовою та в основному продає квитки на виступ росіян, щоправда, тих, хто гастролює з антивоєнною позицією.

До слова, майбутній концерт співака у Празі теж представлений на цій платформі. Ті, хто хотів купити квитки на виступ Бабкіна, вони мусили оплатити їх через сайт Ticketscloud. Однак цей квитковий оператор був заснований в РФ та активно співпрацює з іншими російськими компаніями. Після скандалу охочі піти на концерт Бабкіна тепер оплачуватимуть квитки через інший сайт GoOut.

Афіша концерту Сергія Бабкіна у Празі / Фото: Фото з соціальних мереж

Концертна директорка Сергія Бабкіна та гурту 5'Nizza Сніжана прокоментувала, як так сталося, що росіяни допомагають їм організовувати виступи за кордоном. Бабкіна зазначила, що квитковий оператор, через який продаються квитки на їхні концерти, зареєстрований у Великій Британії, однак має представництво в РФ.

"Після запиту від видання "Слух", я перепитала, чи мають до нашого концерту стосунок якісь російські компанії, на що отримала відповідь: "Квитковий оператор, на якого посилається редакція, зареєстрований у Великій Британії, але серед інших країн має представництво в Росії". В ідеальному варіанті було б гарно, аби жодна компанія не мала представництв в терористичній країні, але, на превеликий жаль, поки що це не так", - прокоментувала Бабкіна.

Гурт 5'Nizza

Концертна директорка також додала, що у Празі концерт Сергія Бабкіна організовує Ілля Островський, який народився в РФ. Він є їхнім давнім другом та багато років живе в Ізраїлі. За словами Сніжани, Островський має антивоєнну позицію і таким чином допомагає Україні.

"Організатором концерту Сергія Бабкіна у Празі є наш давній друг та колега, який народився і виріс у РФ, але вже багато років є громадянином Ізраїля (Ілля Островський - ред.), де постійно і проживає. Він займає антивоєнну та антипутінську позицію та активно допомагає боротьбі України всіма доступними йому засобами, зокрема організацією концертів, гроші з яких йдуть на ЗСУ", - зазначила Бабкіна.

Нагадаємо, Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza не вперше потрапляють у скандали через їхні концерти. Зокрема, під час гастролей у США співали російськомовні пісні. Тоді Сніжана Бабкіна заступилася за чоловіка та пояснила, чому він не відмовляється від таких композицій.

Читайте також: