Сергія Бабкіна захейтили за пісню "Зрада" після скандалу зі співпрацею з росіянами

У новій композиції артист розкритикував українців через тенденцію висувати одне одному звинувачення у зраді.

Музикант Сергій Бабкін потрапив у черговий скандал. Цього разу приводом для цього стала нова композиція артиста під назвою "Зрада".

У новій пісні Бабкін критикує українців, які, на думку Сергія, доволі часто звинувачують одне одного у "зраді" і гіперболізує їхні зауваження на адресу одне одного. Зокрема, в композиції є такі рядки: "випало з рота "прошу прощения" – зрада", "не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада", "у тебе "заметки" в Айфоні, а не нотатки – зрада".

Текст пісні "Зрада" Сергія Бабкіна / Фото: instagram.com/babkin_official

Після прослуховування нової музичної роботи юзери поділилися на два табори. Одна зізналися, що розуміють, що хотів цими рядками сказати Бабкін:

Люблю вас за щирість

Це настільки сильно, що не передати

Дуже потужно… Дякую за позицію

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Проте інших українців ця пісня дуже розгнівала:

Сергію, ви як представник артистичної спільноти в Харкові мали б краще підвісити історію, щоб розуміти, що за вашею "какаяразніца какою мовою діти дивляться мультики" стоїть знищення людей зі сходу

Ваша пісня - це розчарування. Ваша творчість ставала менш цікавою, але такі маніпуляції в реаліях війни просто неприйнятні

Шкода, такі огидні кліше і маніпулювання військовими. Огидно!

Маніпулятивно вийшло, однак. Коли до вас дійде, що зрада - це співпрацювати з руснею, толерувати русню і все, що з нею пов'язане, - запишіть нову версію пісні і не ганьбіться!

Пропустили одне слово у тексті: "Виїхав з країни, щоб грати концерти з руснею – зрада"

Як відомо, з початком повномасштабної війни Сергій Бабкін, який родом з Харкова, разом з дружиною та трьома дітьми виїхав за кордон до Німеччини.

Нещодавно навколо Бабкіна та гурту 5'Nizza розгорівся скандал. Їх упіймали на співпраці з росіянами. Зокрема колектив за допомогою росіян організовує свої концерти за кордоном.

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