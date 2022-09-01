Сергію Жадану заборонили збирати гроші для ЗСУ на благодійному концерті в Італії

Поет і музикант Сергій Жадан поскаржився на організаторів благодійного туру в Італії.

Разом зі своїм гуртом "Жадан і собаки" Сергій Жадан мав дати концерт на підтримку України в Мілані. Однак виступ довелося скасувати через неочікувані умови організаторів.

Як розповів Жадан на своїй сторінці у Facebook, гурту заборонили збирати кошти для ЗСУ під час концерту. Організатори пояснили це тим, що у їхній країні "нелегально проводити концерти та збирати гроші для війни".

Жадан був обурений поведінкою італійців, тому висловив свою думку в соціальних мережах. Письменник зазначив, що більшість європейців "далі граються у пацифізм та подвійні стандарти" .

"Чесно кажучи, соромно й гидко. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти до політики. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності,"- написав Жадан.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Жадан і собаки" дав концерт у Варшаві, на якому вдалося зібрати чималу суму для ЗСУ.

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