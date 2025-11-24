Сергія Бабкіна затримали в аеропорту через підозрілі речі в багажі: "Паспорт забрали спецслужби"

Сергій Бабкін / © instagram.com/babkin_official

Український артист Сергій Бабкін несподівано опинився у центрі неприємного інциденту в аеропорту Белграда, Сербія.

У своєму фотоблогу виконавець повідомив, що його тур, присвячений 25-річчю гурту 5NIZZA, не обійшовся без пригод. Так, під час перельоту співака затримали під час контролю безпеки. І все через те, що у його сумці виявили гільзи від холостих патронів і навіть дві від автомата Калашникова.

Як розповів сам Бабкін в Instagram, кілька тижнів тому його дружина Сніжана привезла з Харкова сумку, яку він використовував у виставі Alice in Wonderland. Раніше в ній зберігалися холості набої для сценічної стрілянини. Артист був переконаний, що сумка пуста, тому під час поїздки поклав у неї лише паспорти та спокійно вирушив у тур. Та на контролі сталося несподіване.

Сергій і Сніжана Бабкіни / © instagram.com/babkin_official

«Стою на контролі. Стрічка рухається. Сумка заїжджає в апарат. Дивлюся на обличчя співробітника — і розумію: щось намічається цікаве. Виявляється, під підкладку сумки затесалися чотири звукові гільзи і дві гільзи від Калашникова. Звідки взялися останні дві — не пам’ятаю зовсім», — написав музикант.

Після цього паспорт Сергія Бабкіна вилучили, а до огляду підключилися сербські правоохоронці та спецслужби. Вони ретельно перевірили речі артиста, а потім почали вивчати творчість гурту. За словами співака, «серіал», де він «у головній ролі», тривав майже дві години.

«Поліція, спецслужби, десятки запитань: хто я, куди лечу, навіщо, чому. Паспорт забрали. Перевіряли все — від моїх речей до моєї душі. Адреналіну ковтнув на рік уперед. Після цього вони почали вивчати творчість гурту — кліпи, Instagram, афіші. Життя таке дивовижне. Іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним способом», — пожартував він.

Вочевидь, після перевірки Бабкіна відпустили, і він продовжив свій концертний тур за кордоном.