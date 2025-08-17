ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
501
Час на прочитання
2 хв

Сергій Кисіль шокував ставленням російських акторів до українців: "Поводилися як царі"

Актор пригадав спільну роботу з росіянами. Їхня поведінка тоді неабияк шокувала.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Кисіль

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Український актор Сергій Кисіль, який раніше зізнався у романі з відомою співачкою, шокував поведінкою російських артистів, які приїжджали до України працювати.

До 2014 року росіяни активно знімалися в українських проєктах. Згодом ситуація дещо змінилася, але остаточно російські актори зникли з екранів в Україні лише після початку повномасштабної війни.

Актор Сергій Кисіль в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що це лише на краще, адже росіяни поводилися жахливо. Коли вони приїжджали на знімання, то були зверхніми. Артист пригадав, як один російський актор під час 2-3-хвилинної паузи кричав, щоб йому дали стілець, адже він не має стояти. І це при тому, що тоді не було часу, аби сидіти.

"Вони поводилися як царі та боги. Був у мене випадок на майданчику: перестановка кадру, буквально 2-3 хвилини, і один із них кричить: "Дайте мені стілець! Актор що, має стояти?!" Таке поводження – просто мерзенне", - говорить артист.

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

За словами Сергія Кисіля, знімальний майданчик – це один колектив, де всі мають бути рівними, адже працюють над спільною справою. Актор говорить, що серед українських артистів не зустрічав зверхності. Також у нього був досвід роботи в італійському проєкті, де теж всі були рівні. Тим часом росіяни дотримуються іншої думки.

"Знімальний майданчик – це один колектив, і всі, від режисера до світлотехніка, роблять спільну справу. Оце і є різниця: серед наших акторів, чесно, такого не зустрічав. В італійському проєкті бачив, що там усі на одному рівні", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Сергій Кисіль розповів, як актор-зрадник Роман Якимчук після виїзду до Росії використовує українських артистів, чим багатьох обурив.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie