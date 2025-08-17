Сергій Кисіль шокував ставленням російських акторів до українців: "Поводилися як царі"

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Український актор Сергій Кисіль, який раніше зізнався у романі з відомою співачкою, шокував поведінкою російських артистів, які приїжджали до України працювати.

До 2014 року росіяни активно знімалися в українських проєктах. Згодом ситуація дещо змінилася, але остаточно російські актори зникли з екранів в Україні лише після початку повномасштабної війни.

Актор Сергій Кисіль в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що це лише на краще, адже росіяни поводилися жахливо. Коли вони приїжджали на знімання, то були зверхніми. Артист пригадав, як один російський актор під час 2-3-хвилинної паузи кричав, щоб йому дали стілець, адже він не має стояти. І це при тому, що тоді не було часу, аби сидіти.

"Вони поводилися як царі та боги. Був у мене випадок на майданчику: перестановка кадру, буквально 2-3 хвилини, і один із них кричить: "Дайте мені стілець! Актор що, має стояти?!" Таке поводження – просто мерзенне", - говорить артист.

За словами Сергія Кисіля, знімальний майданчик – це один колектив, де всі мають бути рівними, адже працюють над спільною справою. Актор говорить, що серед українських артистів не зустрічав зверхності. Також у нього був досвід роботи в італійському проєкті, де теж всі були рівні. Тим часом росіяни дотримуються іншої думки.

"Знімальний майданчик – це один колектив, і всі, від режисера до світлотехніка, роблять спільну справу. Оце і є різниця: серед наших акторів, чесно, такого не зустрічав. В італійському проєкті бачив, що там усі на одному рівні", - додав артист.

