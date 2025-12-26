ТСН у соціальних мережах

Гламур
118
1 хв

Сергій Притула на милому відео заспівав із помітно підрослими донечками колядку на тлі ялинки

Знаменитість разом із родиною шанує українські традиції.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Український волонтер і колишній ведучий Сергій Притула показав, як із донечками співає колядку.

25 грудня в Україні святкували Різдво. Цього дня традиційно співають колядки. Волонтер разом із родиною шанує давні традиції. У Facebook він опублікував відео, як вдома з помітно підрослими донечками на тлі новорічної ялинки співає колядку “Небо і земля нині торжествують”. Соломія і Стефанія були одягнені в червоно-біле вбрання, а їхній тато тримав у руці різдвяну зірку.

До речі, Сергій Притула вирішив об'єднати приємне з корисним. Зокрема, спочатку він опублікував лише фото та запропонував здогадатися, яку ж саме вони колядку виконують. Варіанти користувачі мали писати в коментарях. Згодом він зізнався, яка ж відповідь правильна. Кількість вподобань, залишених під тим коментарем, волонтер помножив на 100 грн. Отриману суму коштів колишній ведучий перекаже на “Єдинозбір”.

Нагадаємо, цьогоріч у родині Сергія Притули сталося поповнення. Дружина волонтера народила йому сина. Редакція сайту ТСН.ua у добірці про зірковий бебі-бум 2025 також пропонує дізнатися, родини яких ще знаменитостей цьогоріч стали більшими.

