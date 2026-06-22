Сергій Притула на власне 45-річчя показав дружину-красуню і 4 дітей та розчулив зверненням до них

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула зворушив прихильників у день 45-річчя — він опублікував рідкісний сімейний кадр із дружиною та чотирма дітьми, назвавши родину своєю найбільшою цінністю.

У день народження зірка поділився особистими роздумами. Він згадав важливі етапи свого життя. Серед них — освіта, телевізійна кар’єра та робота благодійного фонду. Проте головну роль у власній історії він відвів не досягненням, а близьким людям. Саме сім’ю волонтер назвав своєю найбільшою опорою.

«45. Прожито багато, здобуто немало. Була хороша освіта (школа, МАН, ТАНГ, УКУ), успішна карʼєра на ТБ, були децибели оплесків, є величезна команда фонду, яка, опираючись на підтримку мільйонів людей зі всього світу, робить колосальну роботу з підтримки Сил Оборони та цивільного населення!», — зазначив Сергій Притула.

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Сергій Притула з родиною / © instagram.com/siriy_ua

Окрему частину свого допису він присвятив дружині та дітям. Волонтер наголосив, що саме родинне тепло допомагає йому залишатися сильним у складні періоди та продовжувати роботу задля допомоги країні.

«І є найцінніше в моєму житті — сімʼя! Моя найвища винагорода, моя розрада, моє натхнення, моя любов! Дякую дружині і дітям за родинне тепло і за збережену менталку. І дякую усім добрим людям, плече підтримки яких я відчуваю щодня! Завдяки вам не втомлююсь і не опускаю руки. Маю велику радість бути корисним суспільству та Армії у важкі часи! Працюємо далі, панове! Дякую за привітання!», — написав Притула.

Волонтер також відзначив підтримку людей, які долучаються до його роботи та допомагають фонду реалізовувати важливі ініціативи. За його словами, саме ця спільна сила дає змогу рухатися вперед.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула похрестив сина в пошкодженій від обстрілу Києво-Печерській Лаврі і показав щемливі фото.

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