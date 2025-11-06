Сергій Притула насмішив реакцією на несподівану появу Джолі в Україні: "Вся надія на місіс Сміт"

Сергій Притула, Анджеліна Джолі

Український волонтер, громадський діяч і засновник однойменного фонду Сергій Притула відреагував на приїзд голлівудської зірки Анджеліни Джолі до України.

Так, акторка знову відвідала нашу державу, цього разу — Херсон і Миколаїв. Під час поїздки Джолі зустрілася з українськими сім’ями, медиками, волонтерами та на власні очі побачила, як живуть люди у прифронтових регіонах. Зірка прибула без гучних анонсів, аби допомогти й побачити якими зусиллями наша держава протистоїть російській армії.

Цей несподіваний візит викликав хвилю захоплення в соцмережах — користувачі ділилися враженнями, писали слова вдячності та навіть створювали меми на цю тему. Свою реакцію не стримав і Сергій Притула. Волонтер зізнався, що ще з дитинства захоплювався фільмами, у яких герої-одинаки борються за справедливість. Та нині, зазначає він, справжню сміливість демонструють зовсім інші постаті.

Допис Сергія Притули / © t.me/serhiyprytula

«Підлітком я зростав на фільмах, де Рембо ледь не самотужки міг розібратись із контингентом радянських військ у Афганістані. Але як доходить до справи і треба показати характер та солідарність, вся надія на місіс Сміт», — написав зірка у власному Telegram-каналі.

