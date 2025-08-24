ТСН у соціальних мережах

Сергій Притула неочікувано знявся з новонародженим сином і показав відео усій країні

Малюку Марку ще немає й місяця.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Сергій Притула з сином

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України вперше показав у відео свого новонародженого сина Марка, який народився 1 серпня.

Щемливими кадрами Притула неочікувано поділився у своєму Instagram. На честь 34 річниці Незалежності України Сергій виклав відео, де заколисує сина на руках, цілує йому пальчики і все це під декламування вірша Василя Симоненка "Лебеді материнства".

"З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!" - підписав відео Притула. 

Скріншот з відео Сергія Притули

Скріншот з відео Сергія Притули

У коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Більшість підтримали Сергія Притулу з його рішенням зняти новонародженого сина у святковому щемливому відео, але й були ті, хто дорікнув йому, що він не на війні.

  • Боже, як гарно. Нехай у кожної дитини будуть такі чудові свідомі батьки!

  • Сергію, так зворушливо, ніжно і з щирою любов'ю… Аж розплакалась.

  • І в кожної мами пішли мурахи тілом.

  • Їдь і захищай країну і всіх своїх дітей, а наші чоловіки нехай повернуться до своїх рідних дітей.

Нагадаємо, Марк став вже четвертою дитиною Сергія Притули. Загалом від різних шлюбів волонтер виховує двох синів і двох доньок. Раніше редакція ТСН.ua пропонувала дізнатися, що про них відомо.

