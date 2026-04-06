Сергій Притула показав дітей від двох шлюбів і як з ними час проводив у парку

Громадський діяч замилував фото підрослих доньок і сина.

Валерія Гажала
Сергій Притула з дітьми / © instagram.com/siriy_ua

Український громадський діяч Сергій Притула потішив прихильників рідкісними фото з трьома дітьми.

Зірка в Instagram показав прогулянку зі старшим сином Дмитром від першого шлюбу та двома доньками Соломією та Стефанією. Дівчата обрали активний відпочинок — каталися на роликах, тоді як їхній 17-річний брат уважно наглядав за ними та допомагав.

Наймолодшого сина Марка, який з’явився на світ у серпні минулого року, Притула цього разу не показував. Втім, зазначив, що малюк у цей час відпочивав. Також шоумен поділився родинним селфі на тлі дитячого майданчика та моментами, як його діти весело проводять час разом просто неба.

«Поки найменший чілить (відпочиває — прим. ред.), старші трохи бавлять одне одного», — замилував Сергій.

У коментарях родину засипали компліментами й розділили цю щасливу мить. А ось решту гейтерів Притула вміло ставив на місце.

  • Дуже класні фотографії. Діти щасливі, чого ще треба?

  • Які ви всі класнючі. Усміхнуло. Щастя в дітях, і в їхніх руках майбутнє. Дякую вам, пане Сергію, що виховуєте цих прекрасних квіточок і одного вже доволі дорослого парубка

  • Щастя, здоров’я, благополуччя!

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула розповідав про старшого сина Дмитра й де він навчається. Зірковий батько також відповів, чи готовий юнак піти служити під час війни.

