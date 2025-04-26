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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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43
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Сергій Притула показав дорослого сина-красеня та з якою зіркою спорту він зустрівся

Громадський діяч поділився зворушливою зустріччю з чемпіонкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Притула з сином

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів про особливу зустріч його сина з олімпійською чемпіонкою.

У фотоблогу Сергій поділився рідкісним фото з 16-річним сином Дмитром. Поруч на світлині позує і українська фехтувальниця Ольга Харлан. Волонтер поділився, що дуже тішиться можливістю знайомити своїх дітей з українськими видатними людьми з різних галузей.

"Не менше радості мені приносить те, що у нас вдома діти мають нагоду спілкуватися з людьми з різних сфер, яких без зайвої скромності можна назвати гордістю країни! У випадку з Ольгою Харлан доречніше казати "Національна легенда України". Адже саме таку нагороду вона отримала з рук президента минулоріч", — написав Притула.

Ольга Харлан і син Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Ольга Харлан і син Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Громадський діяч розсекретив, що Харлан інколи організовує зустрічі з його родиною та дає настанови 16-річному Дмитру. Сергій упевнений, що це неодмінно чинить якнайкращий вплив на формування сина.

"Тож коли Оля приходить до нас зі смаколиками і приділяє час 16-річному парубку на спілкування і на дружню пораду, я дуже тішуся. Бо коло спілкування беззаперечно формує особистість. Давайте скеруємо Олі багато промінчиків добра і вдячності за все, що вона робила для того, щоб на різних змаганнях наш прапор був вище усіх. І лунав гімн України!", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Фагот пояснив, чому його 14-річний син повернувся до України під час війни з-за кордону. Також виконавець розсекретив, на кого вчиться юнак.

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