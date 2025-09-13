- Дата публікації
Сергій Притула показав одразу двох підрослих доньок і розповів про важливий день у родині
Зірка поділився новим етапом у житті доньки.
Волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула поділився зворушливим моментом зі своїми доньками.
Зірковий тато з гордістю повідомив, що його старша донька Соломія вступила до скаутської організації "Пласт". У своєму Instagram Притула опублікував фото 8-річної доньки у формі пластунки. На знімку дівчинка обіймає молодшу сестру — 4-річну Стефанію.
"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", — написав Сергій під публікацією.
Притула не приховує гордості за вибір доньки та активно підтримує її у новому захопленні. Разом з молодшою Стефанією він прийшов на перше зібрання у Києві, аби підтримати Соломійку. Маленька ж Стефанія також долучилася до святкової атмосфери та навіть продемонструвала власний малюнок, присвячений події.
Зворушлива світлина одразу зібрала хвилю коментарів і привітань від шанувальників ведучого.
Найращий тато з донечкою-розумничкою, дуже мило. Люблю вашу родину
Ми теж так хочемо. пластунський рух масштабувати
Як тепло це бачити воїнам України. Нам є за що боротись. Усе не дарма
Гарненькі дівчата Притулята
