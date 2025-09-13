Сергій Притула показав одразу двох підрослих доньок і розповів про важливий день у родині

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула поділився зворушливим моментом зі своїми доньками.

Зірковий тато з гордістю повідомив, що його старша донька Соломія вступила до скаутської організації "Пласт". У своєму Instagram Притула опублікував фото 8-річної доньки у формі пластунки. На знімку дівчинка обіймає молодшу сестру — 4-річну Стефанію.

"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", — написав Сергій під публікацією.

Реклама

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Притула не приховує гордості за вибір доньки та активно підтримує її у новому захопленні. Разом з молодшою Стефанією він прийшов на перше зібрання у Києві, аби підтримати Соломійку. Маленька ж Стефанія також долучилася до святкової атмосфери та навіть продемонструвала власний малюнок, присвячений події.

Сергій Притула з донькою / © instagram.com/siriy_ua

Донька Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Зворушлива світлина одразу зібрала хвилю коментарів і привітань від шанувальників ведучого.

Найращий тато з донечкою-розумничкою, дуже мило. Люблю вашу родину

Ми теж так хочемо. пластунський рух масштабувати

Як тепло це бачити воїнам України. Нам є за що боротись. Усе не дарма

Гарненькі дівчата Притулята

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також показала свою доньку та як вона з татом ходила на риболовлю.