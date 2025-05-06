Сергій Притула показав рідкісне фото з мамою та рідним братом і розсекретив важливе свято в сім'ї

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розсекретив важливе свято в його родині.

Колишній шоумен повідомив, що 6 травня в його мами ювілей. Рідній людині Сергія Притули виповнюється 70 років. Волонтер присвятив мамі допис в Instagram, в якому зворушливо привітав її з днем народження. Колишній ведучий опублікував архівне фото, де він зображений ще зовсім маленьким із рідним братом. Кадр був зроблений у листопаді 1981 року. Мамі Притули тоді було 26 років, ще майбутньому волонтеру – 5, а його брату – 4.

Колишній шоумен подякував рідній людині, що та стала опорою для сім'ї та багато чого вклала у виховання дітей, щоб вони в майбутньому досягли успіху. За словами Притули, мама неабияк підтримувала батька та їх із братом і стала для них справжнім мотиватором.

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Сергій Притула з мамою та братом, 1981 рік / © instagram.com/siriy_ua

"Сьогодні (6 травня – прим. ред.) мамі 70. І я дякую Богу, що свій ювілей вона зустрічає в доброму здоров'ї, отримуючи вітання від родини та друзів з усього світу, кермуючи своїм стареньким "пижиком" і радіючи вже за успіхи онуків. Дякую тобі за цю любов, за турботу, за недоспані ночі, за життя, за найкращого в світі старшого брата і за наше виховання! Будь нам усім здорова! Тобі ще правнуків колисати! Любимо тебе! З днем народження!" – привітав маму ювілеєм волонтер.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула поділився рідкісним фото з підрослим сином. Волонтер показав, як Дмитро зустрівся з зіркою спорту.