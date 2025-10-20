- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Сергій Притула показав рідкісні кадри з коханою та дітьми в особливому місці
Знаменитість вперше за довгий час показав дружину Катерину та старших дітей.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер і засновник однойменного фонду Сергій Притула поділився рідкісними світлинами своєї родини.
У своєму Instagram Притула опублікував фото, на яких видно, що зірка з рідними побував на виставці у столиці. Сергій показав декілька кадрів, де позує біля експозицій разом із дружиною та дітьми.
На одному з фото Сергій та Катерина зворушливо стоять обійнявшись на тлі пшеничного поля. А ще телеведучий показав старшого сина Дмитра, якому вже 17, та двох доньок — 8-річну Соломію і 4-річну Стефанію.
Фани були в захваті від світлин, адже знаменитість не часто радує їх теплими сімейними кадрами. Юзери під дописом ексведучого одразу ж почали писати компліменти та слова прихильності родині.
Яка у вас гарна дружина!
Родина у вас, Сергію, чудова! Гарна жінка, син-красень, а дівчата-принцеси…
Дякую вам за все, що ви робите!
Нагадаємо, цьогоріч в серпні Притула став батьком учетверте — дружина Катерина народила сина Марка. Телеведучий неодноразово наголошував, що саме родина допомагає йому триматися під час війни та надихає на волонтерську діяльність.