Сергій Притула показав сюрприз для 8-річної доньки і залишив їй послання на майбутнє

Сергій Притула з донькою

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула повідомив про свято у родині.

Сьогодні, 27 липня, його доньці Соломії виповнилося вісім років. Зірковий тато вже привітав іменинницю різнобарвними кульками, серед яких видніється велика цифра вісім. На милому фото, яке Сергій оприлюднив у фотоблогу, він постає зі щасливою донечкою на плечах.

У зворушливому дописі Притула порівняв вік доньки зі знаком нескінченності, а також з гордістю розповів про її допитливість та багатогранність. Волонтер подякував Соломійці за те світло, яке вона несе в його життя, та за те, що постійно вчить його чомусь.

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"Вісім – це той самий знак нескінченності, тільки який пішов у вертикаль. Сьогодні Соломійці вісім років і ми з дружиною вдячні їй за те нескінченне світло, що променить із її ще маленького, але водночас такого великого серця! Своїм прикладом ти вчиш нас любити кожну мить життя, Соль. І любити все, за що берешся у житті! Ти без зволікань вписалась у вертикаль виховного процесу молодшої сестри, з якою ви і сестри, і друзі, і співочий дует, і акторський тандем, і lady-розбишаки", — написав зірка.

Сергій Притула з донькою / © instagram.com/siriy_ua

Окремо він звернувся до доньки словами, які можуть стати для неї важливими в майбутньому. Зокрема, подякував за його постійне натхнення та ментальну підтримку, про що в юному віці вона може й не здогадуватися. Насамкінець Сергій залишив іменинниці щирі побажання від імені усієї родини.

"Можливо, колись ти заведеш собі сторінки в соцмережах і натрапиш на цей допис. Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї усмішки. Дякую, що можна було завжди безпечно дати потримати менталку у твоїх руках! З Днем народження, Соль! Рости нам здоровою і розумашкою! Із вдячністю Силам Оборони України за кожен прожитий день! Любимо тебе! Мама, тато, Дмитрик, Стефанія", — розчулив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно наречена соліста гурту The Rolling Stones Міка Джаггера привітала його з 82-річчям фото з його маленьким сином. Мелані здивувала їхньою схожістю.

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