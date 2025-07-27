ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Сергій Притула показав сюрприз для 8-річної доньки і залишив їй послання на майбутнє

Волонтер зізнався, як Соломія змінила його.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Притула з донькою

Сергій Притула з донькою

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула повідомив про свято у родині.

Сьогодні, 27 липня, його доньці Соломії виповнилося вісім років. Зірковий тато вже привітав іменинницю різнобарвними кульками, серед яких видніється велика цифра вісім. На милому фото, яке Сергій оприлюднив у фотоблогу, він постає зі щасливою донечкою на плечах.

У зворушливому дописі Притула порівняв вік доньки зі знаком нескінченності, а також з гордістю розповів про її допитливість та багатогранність. Волонтер подякував Соломійці за те світло, яке вона несе в його життя, та за те, що постійно вчить його чомусь.

"Вісім – це той самий знак нескінченності, тільки який пішов у вертикаль. Сьогодні Соломійці вісім років і ми з дружиною вдячні їй за те нескінченне світло, що променить із її ще маленького, але водночас такого великого серця! Своїм прикладом ти вчиш нас любити кожну мить життя, Соль. І любити все, за що берешся у житті! Ти без зволікань вписалась у вертикаль виховного процесу молодшої сестри, з якою ви і сестри, і друзі, і співочий дует, і акторський тандем, і lady-розбишаки", — написав зірка.

Сергій Притула з донькою / © instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула з донькою / © instagram.com/siriy_ua

Окремо він звернувся до доньки словами, які можуть стати для неї важливими в майбутньому. Зокрема, подякував за його постійне натхнення та ментальну підтримку, про що в юному віці вона може й не здогадуватися. Насамкінець Сергій залишив іменинниці щирі побажання від імені усієї родини.

"Можливо, колись ти заведеш собі сторінки в соцмережах і натрапиш на цей допис. Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї усмішки. Дякую, що можна було завжди безпечно дати потримати менталку у твоїх руках! З Днем народження, Соль! Рости нам здоровою і розумашкою! Із вдячністю Силам Оборони України за кожен прожитий день! Любимо тебе! Мама, тато, Дмитрик, Стефанія", — розчулив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно наречена соліста гурту The Rolling Stones Міка Джаггера привітала його з 82-річчям фото з його маленьким сином. Мелані здивувала їхньою схожістю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie