Сергій Притула показав свою наймолодшу доньку-копію й привітав її з 4-річчям

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула привітав свою наймолодшу доньку з особливим святом.

Так, днями, 25 травня, Стефанії виповнилося чотири роки. І хоч Притула доволі рідко показує своїх дітей від двох шлюбів, але з нагоди свята зробив виключення. Він опублікував у фотоблогу милу світлину, де маленька іменинниця позує вдома на дивані та усміхається.

"З Днем народження, моя найменша найбільша радість!" – привітав дівчинку зірковий батько.

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Донька Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

У коментарях пильні юзери зізналися, що Стефанія неабияк схожа на Сергія та засипали їх компліментами. Також теплі слова висловили й зірки українського шоубізнесу.

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Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також відсвяткувала день народження. У своє 46-річчя зірка возз’эдналася з двома дітьми в особливому місці та показалася з ними на рідкісному сімейному фото.