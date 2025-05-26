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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
573
Час на прочитання
1 хв

Сергій Притула показав свою наймолодшу доньку-копію й привітав її з 4-річчям

Волонтер поділився рідкісним фото Стефанії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула привітав свою наймолодшу доньку з особливим святом.

Так, днями, 25 травня, Стефанії виповнилося чотири роки. І хоч Притула доволі рідко показує своїх дітей від двох шлюбів, але з нагоди свята зробив виключення. Він опублікував у фотоблогу милу світлину, де маленька іменинниця позує вдома на дивані та усміхається.

"З Днем народження, моя найменша найбільша радість!" – привітав дівчинку зірковий батько.

Донька Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Донька Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

У коментарях пильні юзери зізналися, що Стефанія неабияк схожа на Сергія та засипали їх компліментами. Також теплі слова висловили й зірки українського шоубізнесу.

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Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також відсвяткувала день народження. У своє 46-річчя зірка возз’эдналася з двома дітьми в особливому місці та показалася з ними на рідкісному сімейному фото.

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Дата публікації
Кількість переглядів
573
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