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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1200
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Сергій Притула показався з 16-річним сином-випускником та розповів про новий етап в його житті

Син Сергія Притули закінчив школу. Колишній ведучий похизувався його досягненнями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Притула

Сергій Притула / © facebook.com

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула повідомив про важливу подію в його родині.

Син знаменитості цьогоріч випускається зі школи. Так, 16-річний Дмитро закінчив 11 класів і тепер офіційно вважається випускником. Сергій Притула показався з сином, який випускається зі школи. На знімку вони позували на тлі навчального закладу. Тим часом Дмитро хизувався своїм свідоцтвом.

Попереду на юнака чекає Національний мультимедійний тест (НМТ), після чого він вступатиме до вишу, що й стане новим етапом в його житті. Сергій Притула переконаний, що його син зі всім впорається. Тим більше, Дмитро отримав свідоцтво про завершення школи  з відзнакою, чим колишній ведучий неабияк пишається.

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

"Шлях у 11 років був насиченим, цікавим, місцями бентежним, але напрочуд корисним! Зробив батьків і бабусь щасливими - свідоцтво з відзнакою! Пишаюсь тобою, сину! Залишилося пережити НМТ", - поділився волонтер.

До речі, Сергій Притула також поділився й архівним фото з сином. Знімок, ймовірно, був зроблений, коли юний Дмитро тільки йшов до першого класу.

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Нагадаємо, нещодавно в родині співака Фагота був випускник. Син артиста закінчив дев'ятий клас. Фагот показував, як вони по-особливому святкували цю подію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1200
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