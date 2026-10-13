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Сергій Притула показався з дружиною-красунею й одразу чотирма дітьми на рідкісних фото на фермі
Велика зіркова родина організувала осінню фотосесію на фермі.
Український волонтер і телеведучий Сергій Притула влаштував сімейну фотосесію з дружиною Катериною та чотирма дітьми.
Для знімання подружжя обрало осінню локацію на фермі серед полонин, де пасуться вівці та кози. Усі члени родини підібрали вбрання в гармонійній кольоровій гамі, завдяки чому світлини вийшли особливо затишними. Рідкісними кадрами зіркової родини поділилася фотографиня Марина Комарицька в Instagram.
На частині кадрів Сергій і Катерина позують удвох — обіймаються, голубляться та ніжно споглядають одне на одного. На інших до них приєднуються діти: 18-річний Дмитро, який народився у волонтера від першого шлюбу, 9-річна Соломія, 5-річна Стефанія та навіть однорічний Марк.
Світлини викликали теплу реакцію в Мережі. Користувачі захоплювалися красою родини та залишали теплі побажання.
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