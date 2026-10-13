Сергій Притула показався з дружиною-красунею й одразу чотирма дітьми на рідкісних фото на фермі

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Український волонтер і телеведучий Сергій Притула влаштував сімейну фотосесію з дружиною Катериною та чотирма дітьми.

Для знімання подружжя обрало осінню локацію на фермі серед полонин, де пасуться вівці та кози. Усі члени родини підібрали вбрання в гармонійній кольоровій гамі, завдяки чому світлини вийшли особливо затишними. Рідкісними кадрами зіркової родини поділилася фотографиня Марина Комарицька в Instagram.

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Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/maryna_komarytska

Сергій Притула з дружиною і дітьми / © instagram.com/maryna_komarytska

На частині кадрів Сергій і Катерина позують удвох — обіймаються, голубляться та ніжно споглядають одне на одного. На інших до них приєднуються діти: 18-річний Дмитро, який народився у волонтера від першого шлюбу, 9-річна Соломія, 5-річна Стефанія та навіть однорічний Марк.

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Сергій Притула з синами / © instagram.com/maryna_komarytska

Дружина й діти Сергія Притули / © instagram.com/maryna_komarytska

Діти Сергія Притули / © instagram.com/maryna_komarytska

Діти Сергія Притули / © instagram.com/maryna_komarytska

Світлини викликали теплу реакцію в Мережі. Користувачі захоплювалися красою родини та залишали теплі побажання.

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Сергій Притула з родиною / © instagram.com/maryna_komarytska

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