Сергій Притула поставив крапку в чутках про службу чоловіка Маші Єфросиніної в ЗСУ: подробиці

Сергій Притула, Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Український волонтер та екстелеведучий Сергій Притула розповів про те, чим займається на фронті чоловік Маші Єфросиніної — військовий Тимур Хромаєв.

Як з’ясувалося, він долучений до створення важливої військової системи, яка вже масштабується та допомагає українським захисникам. Про це Притула згадав у новому подкасті «Гуртом та вщент», де зізнався, що нещодавно бачився з чоловіком телеведучої та хотів подякувати йому особисто.

«Я забув написати твоєму чоловікові і подякувати йому за дещо. А хто, може, не в курсі, Марійки чоловік — Тимур, на війні з початку повномасштабного вторгнення. Хоча, звичайно, в суспільстві багато хто може казати: «Та блін, що він там воює, та він певне «ряжений» і так далі», — зазначив Притула.

У відповідь Маша Єфросиніна зізналася, що подібні обговорення служби її чоловіка для неї особливо болісні: «Обговорення служби мого чоловіка в контексті того, що він «не воює» ранить мене набагато більше, ніж гейт у мій бік».

Пізніше Притула розповів, що Хромаєв безпосередньо долучений до розробки надзвичайно складної технічної системи в межах проєкту фонду Притули «антишахед». Екстелеведучий підкреслив, що здобуток виявився дійсно важливим та визначним.

«Чоловік Марійки був долучений до розробки однієї ну дуже крутої системи, яка зараз масштабується. Наші спеціалісти презентували її представникам різних родів військ, і всі були вражені. Військові навіть дивувались, чому до цього не додумались раніше», — поділився волонтер.

Притула додав, що саме Тимур Хромаєв допоміг просунути цей проєкт уперед, підтвердивши надійність команди фонду: «І тут Тимур Хромаєв встає, каже: «Ну, ці «тіпи» знають, що роблять, а ми з ними працюємо». І, коротше, «окнув, верифікнув» — і тепер у нас ця історія краще просувається. Тому передай чоловікові велику подяку».

