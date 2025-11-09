- Дата публікації
Сергій Притула повідомив про завершення 20-річної кар’єри на радіо та зворушив щемливим дописом
Ведучий розповів про важливі зміни у своєму життя.
Український волонтер, телеведучий і шоумен Сергій Притула зворушив шанувальників щирим дописом про завершення важливого етапу свого життя.
Так, стало відомо, що після 20 років роботи на радіо зірка готується провести свій прощальний ефір: «20 років тому я вийшов з потяга, що доправив мене з Тернополя до Києва, щоб залишитись у цьому місті назавжди».
Ведучий згадав, як у серпні 2005 року виграв конкурс радіоведучих і отримав запрошення на роботу в Києві. Однак у день перед переїздом його спіткала трагедія — помер батько. Проте, за словами Притули, він зіткнувся з добрим ставленням і майбутні колеги допомогли йому, зазначивши, що робоче місце буде закріпленим за Сергієм, поки він не оговтається та не зважиться на переїзд.
За словами шоумена, цей випадок назавжди змінив його світогляд: «Подібні речі дуже сильно впливають на твоє сприйняття світу. Я повірив у те, що цей світ добрий. Бо є добрі люди».
Притула зізнався, що саме Київ став місцем, де він зміг реалізувати себе як ведучий, актор і продюсер, хоча це ніколи не було чимось легким. Зірка нагадав, що у часи, коли більшість колег були російськомовними, він свідомо обрав українську, а також був засновником першого україномовного гумор-шоу.
Волонтер також згадав перші дні повномасштабного вторгнення. Саме після цього його діяльність змінилася — телеведучий став одним із найпотужніших волонтерів країни, зібравши через свій фонд майже десять мільярдів гривень допомоги для ЗСУ.
«Це були десятки тисяч рацій, тепловізорів, дронів, машин і аптечок. Бронетехніка, Байрактари і супутник. У врятовані життя наших і знищення існування їхніх. Заради цього варто було жити. Варто було працювати. Варто було переїхати», — написав у дописі ведучий.
У фіналі свого посту Сергій натякнув, що незабаром оголосить про новий проєкт: «За кілька днів я запропоную вам щось дуже важливе і, на перший погляд, неможливе. Але я занадто часто чув фразу «це неможливо», щоб звертати на неї увагу. Тому, готуйтеся!»
За лічені хвилини публікація набрала тисячі вподобайок. Також прихильники та знайомі знаменитості підтримали ведучого в його рішенні та почали писати теплі слова захоплення:
Приємно читати такі щиро теплі слова… Дякую, Сергію! Витримки, натхнення і удачі у втіленні задумів
Ви просто приклад для кожного! Не зважайте на недругів та нікчем — летіть вперед! Міцних крил
Сергію, Ви — крутий! Щиро вітаю! В захваті від Вашої наполегливості, праці та харизми! Бажаю подальших успіхів в мирній, вільній нескореній нашій Україні!
