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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1325
Час на прочитання
2 хв

Сергій Притула розсекретив, як виховує трьох дітей та чим завинив перед сином від ексдружини

Сергій Притула виховує трьох дітей: доньок від нинішньої дружини та сина від колишньої.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розсекретив, як виховує трьох дітей.

Колишній шоумен є батьком доньок та сина. Сергій Притула на проєкті "55 за 5" говорить, що його виховання базується на домовленості. Зокрема, він не практикує фізичні методи, а намагається вести з дітьми діалог. Щоправда, іноді колишній ведучий може підвищити голос на дітей, але цим він не пишається.

"Можу підвищити голос на дітей. Я не пишаюся цим. Але, часом, можу. Як йому (сину – прим. ред.) 16 з половиною років, зрозуміло, що здають нерви", - поділився колишній ведучий.

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула також відверто зізнається, що дечим завинив перед 16-річним сином. Зокрема, свого часу колишній ведучий практикував фізичне покарання. Утім, ексшоумен зрозумів, що нічого хорошого з цього не буде. Наразі, коли з Дмитром виникають суперечки, Сергій Притула намагається з ним домовитися. З доньками фізичних методів покарань він не практикував.

"Я за собою маю провину перед Дмитром, тому що багато років колись давно я, на жаль, практикував фізичне покарання. Але в якийсь момент ми дійшли чіткого розуміння, що це неробоча історія, тому з Дмитром ми завжди намагаємося домовитися. З дівчатами – тим більше, подібна тема не стояла", - розповів колишній ведучий.

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Зазначимо, Сергій Притула виховує трьох дітей. Доньок Соломію та Стефанію йому народила нинішня дружина Катерина. У шлюбі з колишньою обраницею Юлією на світ з'явився син Дмитро. Юнаку наразі 16 років, нещодавно він закінчив школу. Сергій Притула вже показував, яким був випускний у сина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1325
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