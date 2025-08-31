Сергій Притула в річницю шлюбу показав, яким було його весілля з дружиною 10 років тому

Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/siriy_ua

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула повідомив про важливе свято в його сім'ї.

Ексшоумен разом зі своєю обраницею Катериною Сопельник святкують річницю шлюбу. Подружжя вже 10 років перебуває в офіційному статусі чоловіка та дружини. З нагоди особливої дати Сергій Притула присвятив коханій вітальний допис в Instagram.

Колишній ведучий опублікував архівні кадри з їхнього весілля. Сергій Притула показав, як одягав обручку та безіменний палець дружини, як їх вітав його син Дмитро та просто позував із Катериною. Також ексшоумен адресував обраниці теплі слова.

Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/siriy_ua

"10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною - гігабайти спогадів. Попереду - надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят - чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюєм далі!" – написав волонтер.

Дружина Сергія Притули з його сином / © instagram.com/siriy_ua

Зазначимо, Сергій Притула та Катерина Сопельник одружилися в серпні 2015 року. У шлюбі пари народилося троє дітей – доньки Соломія та Стефанія і син Марко. До речі, нещодавно Сергій Притула знявся з новонародженим хлопчиком і показав їхнє спільне миле відео.