Сергій Притула вперше розкрив, де навчається його 17-річний син і чи готовий він вступити до ЗСУ

Український громадський діяч Сергій Притула уперше розкрив, де здобуває освіту його 17-річний син Дмитро та чи розглядає юнак військову службу.

За словами Притули, зараз його син навчається на першому курсі Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Волонтер зазначає, що для хлопця зараз у пріоритеті освіта, але він уже замислюється і про мілітарний напрям. Зірка також натякнув, що в родині не всі одностайно підтримують можливе рішення Дмитра пов’язати своє життя з військовою службою. Утім, наголосив: остаточний вибір залишається за самим юнаком.

«Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення», — розповів Притула в інтерв’ю Суспільне Культура.

Водночас волонтер уже долучає сина до роботи свого благодійного фонду. Дмитро допомагає з технічною частиною, зокрема працює з дронами, що неабияк його захоплює.

«У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо. Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці. Оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано — ворог не буде знати, звідки він запускає дрон», — додав громадський діяч.

