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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Сергій Притула висловився про навчання 16-річного сина за кордоном і перебування на обліку в ТЦК

Волонтер поділився баченням майбутнього свого нащадка Дмитра.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Притула з сином

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула поділився подробицями про життя свого старшого сина Дмитра, який народився у першому шлюбі.

Притула розповів, де нині перебуває хлопець, чим займається та які плани має на подальше навчання. Зі слів Сергія, зараз Дмитро мешкає з мамою в західній частині України й активно готується до складання Національного мультипредметного тесту для вступу у виш. Але, як виявилося, хлопець, який цього року закінчив українську школу, продовжує здобувати освіту й у іноземній.

"Поки що він сидить на заході країни в мами й готується до НМТ. Він на паралельному курсі закінчував одразу дві школи. Одну – в Україні, одну – за кордоном. І за кордоном йому треба ще рік довчитися", — зізнався Сергій в інтерв’ю Bihus.info.

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Також батько зазначив, що всі формальності, пов’язані з військовим обліком, вже дотримано. Хлопцю у жовтні виповниться 17 років, тож він уже стоїть на обліку у ТЦК.

"Зараз ми дотримуємося всього протоколу дій, які ми мали зробити в його віці. Син стоїть на обліку в ТЦК. У Дмитра у жовтні день народження і йому виповниться 17 років. Тож ми це питання закрили ще у квітні", — поділився громадський діяч.

Крім того, зірковий батько говорить, що Дмитро ще не визначився з університетом, де здобуватиме фах. Зокрема, юнак розглядає два варіанти – в Україні та за кордоном. За словами Сергія, все ж таки перший варіант був би якнайкращим, але час розставить все по своїх місцях.

"Це питання зараз вирішується. Навчання він закінчить за кордоном у червні наступного року. Але якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе пробитися на державний бюджет в один виш, то, можливо, навчання буде там. Найближчий час буде відведений для дискусій з ним і його мамою. Я б такий, щоб тут, звичайно. Тим паче є його бажання. Але знову ж таки, є багато моментів", — пояснив Притула.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько показала одразу всіх своїх дітей і зізналася, як її змінило материнство.

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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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