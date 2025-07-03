Сергій Притула висловився про причини розлучення з першою дружиною та їхні нинішні стосунки

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула, який раніше розповів про виховання дітей, висловився про розлучення з першою дружиною та зізнався, в яких стосунках вони перебувають зараз.

Колишній шоумен тривалий час прожив у шлюбі з обраницею Юлією. Однак 2013 року шлюб пари розпався. Сергій Притула в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що вони з колишньою першою чергою намагалися залишитися в хороших стосунках, адже виховують спільного сина. Врешті, їм це вдалося. За словами колишнього ведучого, між ними, звичайно, виникають якісь непорозуміння, але все ж таки заради Дмитра вони знаходять спільну мову.

"У мене в бекграунді є досвід розлучення. Ми на сьогодні з Юлею в адекваті. У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого ми піклуємося. Так, у нас бували й бувають якісь суперечки, непорозуміння і тому подібне. Але це все нівелюється питанням Дмитра і все, що про нього", - говорить волонтер.

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Колишня дружина Сергія Притули з їхнім сином / © скрін з відео

Також колишній ведучий додав, що вони прийняли рішення розлучитися, коли остаточно зрозуміли, що шлюбу кінець. Їхньому спільному синові тоді було п'ять років. Через рік хлопчик здивував Сергія Притулу, коли заявив, що став щасливішим після розлучення батьків, адже припинив бути свідком сварок.

"Була пройдена якась точка неповернення і стало зрозуміло, що це вже все. Тоді стояло питання, як вийти з цієї ситуації з найменшими втратами людяності одне до одного, особливо зважаючи на присутність сина. Коли малому було десь п'ять, він сказав: "Добре, що ви з мамою розлучилися. Раніше ви постійно сварилися і робили мене нещасливим", - здивував ведучий.

Зазначимо, від 2015 року Сергій Притула перебуває в шлюбі з Катериною Сопельник. У пари є дві доньки – Соломія та Стефанія.

Нагадаємо, наразі в західній пресі активно пліткують про розлучення американської співачки Кеті Перрі та голлівудського актора Орландо Блума. Нещодавно інсайдер розкрив причину їхнього розриву.

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