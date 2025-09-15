Сергій Притула заговорив про хрещення новонародженого сина і розсекретив кумів

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер і засновник однойменного фонду Сергій Притула заговорив про хрещення сина, а також висловився про майбутніх кумів.

Ще 1 серпня ексшоумен учетверте став батьком. Дружина Сергія Притули Катерина Сопельник народила йому сина Марка. Волонтер ретельно приховував вагітність обраниці. На проєкті «Ранок у великому місті» колишній ведучий пояснив це тим, що в такий важливий період хотів уникнути зайвої уваги.

«Ми не потребували зайвої уваги, це наше. Народила, слава Богу!» — говорить волонтер.

Сергій Притула з новонародженим сином / © instagram.com/siriy_ua

Колишній ведучий наразі не планує хрестити новонародженого хлопчика. Притула хоче зробити це, коли Марко підросте. Щодо кумів, то це будуть близькі друзі подружжя. На запитання, чи це хтось зі сфери шоубізнесу, волонтер дав зрозуміти, що ні.

«Ми не робили хрестини. Марко трішечки підросте. Мені подобається, коли під час хрестин дитина є учасником процесу. Кумами будуть друзі. Ми не обираємо кумів за рейтингами. Ми обираємо кумів по їхньому життю, їхніх справах, якомусь прожитому вже разом досвіду. Це люди, яким ти довіряєш нести дитину до хреста. Це дуже важливо!» — пояснив колишній шоумен.

Зазначимо, Сергій Притула є багатодітним батьком. У шлюбі з першою дружиною народився син Дмитро. Вдруге колишній ведучий одружився 2015 року з Катериною Сопельник. Вона народила йому доньок Соломію та Стефанію і сина Марка. До речі, нещодавно Сергій Притула розповів про важливий день у родині. Також волонтер поділився рідкісними фото з підрослими доньками.