Сергій Притула заявив, що здає квартиру в Києві в оренду, і розсекретив власні доходи під час війни

Сергій Притула / © facebook.com

Реклама

Український громадський діяч і волонтер, колись відомий шоумен Сергій Притула розповів про свою київську нерухомість, перший кредит на житло та нинішній дохід від оренди квартири, яка продовжує приносити йому стабільний щомісячний прибуток.

Історія почалася ще майже два десятиліття тому, коли він придбав свою першу квартиру в столиці. Це була невелика хрущовка приблизно 30 квадратних метрів. Вартість тоді разом із витратами сягнула понад 110 тисяч доларів. З часом фінансова ситуація на ринку суттєво змінилася. І це змусило Притулу переосмислити свої рішення щодо кредитів та інвестицій у житло.

«19 років тому в цей день, взявши кредит, придбав свою першу в житті квартиру. Хрущовка. 30,4 квадратних метри. 110 тис. доларів плюс 8 тис. доларів податків і т.д. Так-так, 20 років тому були такі ціни. Через рік, у вересні 2008, вбачаючи на горизонті фінансовий колапс, який нестримно летів з Америки, я закрию кредит і більше ніколи не буду залазити в таку оказію. У 2009 сусіди продали таку ж квартиру за 50 тис. доларів. Було боляче. Станом на сьогодні квартира живе і щомісяця приносить 15 тис. грн. з оренди. Лендлорд. Питайте», — написав знаменитість у Threads.

Реклама

Публікація Сергія Притули / © facebook.com/serhiyprytula

Після пережитих економічних коливань він закрив кредит і більше не повертався до подібних позик. Згодом стало зрозуміло, що аналогічні квартири в тому ж будинку продавалися вже вдвічі дешевше. Це лише підкреслило різницю між ринковими очікуваннями та реальністю того часу. Сьогодні ж ця нерухомість не просто зберігається, а працює як джерело пасивного доходу. За словами Притули, квартира здається в оренду і приносить близько 15 тисяч гривень щомісяця.

У коментарях користувачі поцікавилися, як він утримує родину в умовах відсутності основної роботи в медіа. У відповідь він пояснив, що його фінансова модель значно ширша за один вид доходу. Вона сформована роками роботи та різними джерелами надходжень.

«Заощадження — це не кілька купюр у кишені осінньої куртки. Це коли ти багато років у топі українського телебачення й акумулюєш щороку значно більше, ніж витрачаєш», — заявив колишній шоумен.

Публікація Сергія Притули / © facebook.com/serhiyprytula

Додатково він згадує дивіденди від інвестиційних інструментів, прибуток із YouTube і Patreon, а також дохід від орендованої нерухомості. Окремо він підкреслює, що його дружина також має власну професійну діяльність як ФОП третьої групи. У сумі це дозволяє родині підтримувати стабільний рівень життя і водночас продовжувати волонтерську діяльність.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав 5-річну доньку-красуню й ніжно звернувся до дружини.

Новини партнерів