Сергій Притула заінтригував зізнанням про ім'я сина Нікітюк, яке вона приховує: "Я знаю"

Сергій Притула та Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула відповів на чутки про ім'я сина Лесі Нікітюк, з якою товаришує протягом багатьох років.

Знаменитість у проєкті "Гуртом та вщент" чесно зізнався, що знає, як колега назвала первістка. Але одразу додав, що поки утримується від публічного розголосу. Все тому, що поважає рішення Лесі зберігати приватність життя малюка, якому зараз два місяці: "Я знаю, як звати сина. Але я не можу, бо не знаю, чи вона це публічно розповідала".

Проте все ж одним своїм зізнанням Притула підсилив інтригу. Зокрема, волонтер назвав кількість букв у імені сина Нікітюк. Він зазначив, що якщо порівняти кількість літер у цьому імені з коротким "Ян", то їх буде багато, а з довшим "Борисогліб" — значно менше.

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, зіркова мама досі офіційно не назвала ім’я хлопчика, хоча пліткар Богдан Беспалов майже одразу після народження первістка у ведучої поспішив повідомити, що малюка нібито назвали Орестом, посилаючись на власні джерела. Поки що ані підтверджень, ані спростувань зірка не надавала.

Крім того, Притула, який нещодавно теж оголосив про поповнення в своїй родині, розповів, що вони з Лесею нерідко обмінюються відеоповідомленнями, у яких знімають своїх малюків і діляться батьківськими буднями.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав своє весілля з дружиною Катериною на знімках 10-річної давнини та зачарував публічними вітаннями.