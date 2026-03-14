- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Сергій Притула замилував фото зі старшою 8-річною донькою на урочистій події
8-річна Соломія зібрала чималу кількість компліментів.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула вперше за тривалий час показав свою доньку Соломію.
Так, 8-річна дівчинка вже помітно підросла та бере активну участь в українській скаутській організації «Пласт». Зірковий батько показав один день, який Соломія провела разом з іншими учасниками. Зокрема, поділився кадрами з парку імені Тараса Шевченка у Києві, де пластуни виголошували свій обіт.
Всі пластуни були вбраними в однострій, а деякі з організації тримали синьо-жовтий стяг. Окремо Сергій зазнімкував щасливу Соломію у такий важливий день.
«СКОБ!» — написав у дописі волонтер. До слова, такою абревіатурою позначається традиційне пластове гасло й привітання, в якому зашифровано «Сильно! Красно! Обережно! Бистро!».
У коментарях шанувальники лишили чимало позитивних емоджі і засипали Соломію побажаннями й компліментами.
СКОБ! Вітаємо, друзі! Веселої та сповненої пригод вам великої гри!
Сергію, у вас дівчинка чудова
СКОБ! Вітання Соломійці
До слова, Соломія вступила до скаутської організації «Пласт» ще торік. Тоді її підтримав тато та молодша сестра.
