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- Гламур
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Сергій Притула замилував рідкісним фото з 70-річною мамою та зачарував їхньою схожістю
Волонтер присвятив рідній людині зворушливі слова.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула привітав свою маму з особливим святом.
У День матері, 11 травня, зірка оприлюднив у фотоблогу рідкісну світлину з рідною людиною, якій нещодавно виповнилося 70 років. Сергій постає з мамою в обіймах на тлі заквітчаного саду та будинку. У дописі громадський діяч побажав усім матерям всього найкращого та закликав не забувати піклуватися про них.
"Хай усі мами будуть здорові і щасливі! А ми до них турботливі та вдячні. З Днем Матері!" – зворушливо написав Притула.
У коментарях навзаєм привітали маму волонтера та зробили зірковій родині компліменти, доповнивши їх емоджі у формі вогників і сердець.
До речі, у День матері українські зірки, серед яких акторка Денисенко та артисти Козловський, Каменських та інші, також публічно привітали своїх мам і показали рідкісні фото з найріднішими.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав фото зі своїм підрослим сином-красенем від першого шлюбу та як Дмитро знайомився із зіркою зі світу спорту, фехтувальницею Ольгою Харлан.