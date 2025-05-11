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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
1 хв

Сергій Притула замилував рідкісним фото з 70-річною мамою та зачарував їхньою схожістю

Волонтер присвятив рідній людині зворушливі слова.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула привітав свою маму з особливим святом.

У День матері, 11 травня, зірка оприлюднив у фотоблогу рідкісну світлину з рідною людиною, якій нещодавно виповнилося 70 років. Сергій постає з мамою в обіймах на тлі заквітчаного саду та будинку. У дописі громадський діяч побажав усім матерям всього найкращого та закликав не забувати піклуватися про них.

"Хай усі мами будуть здорові і щасливі! А ми до них турботливі та вдячні. З Днем Матері!" – зворушливо написав Притула.

Сергій Притула з мамою / © instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула з мамою / © instagram.com/siriy_ua

У коментарях навзаєм привітали маму волонтера та зробили зірковій родині компліменти, доповнивши їх емоджі у формі вогників і сердець.

До речі, у День матері українські зірки, серед яких акторка Денисенко та артисти Козловський, Каменських та інші, також публічно привітали своїх мам і показали рідкісні фото з найріднішими.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав фото зі своїм підрослим сином-красенем від першого шлюбу та як Дмитро знайомився із зіркою зі світу спорту, фехтувальницею Ольгою Харлан.

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Дата публікації
Кількість переглядів
574
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