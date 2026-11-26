Сергій Стрельніков / © YouTube-канал Марічка

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Зірка фільму «Довбуш», український актор Сергій Стрельніков розкрив, як після невдалих спроб опинився у війську і чим насправді займається на фронті.

Артист потрапив до лав ЗСУ у липні цього року. Щоправда, до цього в нього вже було декілька невдалих спроб. Вперше Сергій Стрельніков пішов до військкомату 2022 року в Івано-Франківську, але тоді почув відмову. 2023 року актор знову намагався потрапити до війська, але історія повторилась. Тож, цього разу артист сам вийшов на бригаду, до складу якої хотів долучитися. Так він і опинився у війську, про що Сергій Стрельніков розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко.

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«Це сталося в липні, я мобілізувався. Я до цього йшов поетапно. Я 2022 року стояв у військкоматі в черзі, коли перебував в Івано-Франківську. Так сталося, що мене намагались направити по місцю прописки, а тоді туди дістатися було не так просто. Потім 2023 року в мене був період, коли я пішов до військкомату, сам просився», — говорить артист.

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Сергій Стрельніков / © YouTube-канал Марічка

Сергій Стрельніков вже пройшов БЗВП. Зараз актор служить у батальйоні безпілотних систем «FERRO-6» дев’ятої окремої бригади безпілотних систем. Сергій Стрельніков працює водієм-механіком. Поки що це все, що може розкривати артист.

«Батальйон безпілотних систем „FERRO-6“ дев’ятої окремої бригади безпілотних систем. Батальйон займається наземними роботизованими комплексами. Те, що спрощує логістику. НРК доставляють вантажі, БК на лінію фронту, працюють там, вивозять поранених», — поділився актор.

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СТРЕЛЬНІКОВ | «ТИ ТУТ НІХТО»: про МОБІЛІЗАЦІЮ, відмову від російської крові та родичів ПО ТОЙ БІК

Нагадаємо, нещодавно вдівець ведучої Руслани Писанки показався в окопі у військовій формі. Ігор Ісаков натякнув на службу в ЗСУ.

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