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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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96
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2 хв

Сергій Танчинець ніжно привітав дружину з першою річницею шлюбу і розсекретив справжню дату весілля

У родині лідера гурту «Без Обмежень» важливе свято.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Сергій Танчинець із дружиною

Сергій Танчинець із дружиною / © instagram.com/yuliana_koretska

Фронтмен українського гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець ніжно привітав дружину, піарницю Юліану Корецьку, з першою річницею шлюбу.

Так, пара торік офіційно стала подружжям. Щоправда, тривалий час закохані це приховували і лише на початку цього року підтвердили сам факт одруження. Виявляється, Сергій Танчинець та Юліана Корецька офіційно стали сім’єю 5 вересня. Тож, парочка святкує першу річницю шлюбу.

Сергій Танчинець з нагоди особливої дати присвятив обраниці допис в Instagram. Зокрема, музикант опублікував їхнє спільне фото, щоправда, Юліані воно не дуже подобається. Також співак адресував дружині ніжні слова. Артист зазначив, що перший рік подружнього життя минув насичено. Проте найголовніше — це підтримка, турбота і любов, що панують в їхньому шлюбі. Артист переконаний, що попереду на них з Юліаною чекає дуже багато чого цікаво, але все це вони проживуть разом.

Сергій Танчинець із дружиною / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець із дружиною / © instagram.com/sergii_tanchynets

«Перший рік нашого офіційного подружнього життя! Яскраво, шумно, часами галасно, але завжди весело! Проте з увагою, підтримкою, турботою і любов’ю! Я завжди на твоєму боці, а ти завжди на моєму, що б довкола не творилось. Ми проживаєм чудове життя на двох! І я тобі за нього дякую! Люблю тебе, дівчинко!» — звернувся до дружини артист.

Зазначимо, Сергій Танчинець та Юліана Корецька оголосили про стосунки навесні 2024 року, вже влітку 2025-го музикант освідчився коханій. З весіллям закохані довго не тягнули, тож через понад місяць після заручин одружились.

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко святкував річницю шлюбу з дружиною. З нагоди особливої дати обраниця спортсмена показала, яким було їхнє весілля шість років тому.

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