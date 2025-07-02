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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
9522
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Сергій Танчинець одружується вдруге: як соліст "Без Обмежень" освідчився новій коханій

В особистому житті Сергія Танчинця сталися кардинальні зміни. Артист освідчився коханій.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Танчинець із коханою Юліаною

Сергій Танчинець із коханою Юліаною / © instagram.com/sergii_tanchynets

Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець одружується вдруге.

У своєму Instagram музикант оголосив про зміни в особистому житті. Зокрема, артист освідчився новій коханій, піарниці Юліані. Дівчина вже опублікувала фото, де вона в чорній сукні позує на тлі гір Карпат. Юліана тримала в руках чималий букет рожевих півоній та демонструвала обручку на безіменному пальці. Кохана Сергія Танчинця відповіла йому згодою.

"Мільйон мільярдів так", - підписала світлини обраниця виконавця.

Кохана Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Кохана Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Наразі закоханих активно вітають у фотоблогу. Теплі слова парочці пишуть чимало знаменитостей. Зокрема, із заручинами Сергія Танчинця та Юліану привітали Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп'яхова та багато інших.

Сергій Танчинець освідчився новій коханій / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець освідчився новій коханій / © instagram.com/sergii_tanchynets

Зазначимо, для лідера гурту "Без Обмежень" цей шлюб стане другим. До цього майже 15 років Сергій Танчинець перебував в офіційних стосунках із жінкою Анною. У вересні 2023-го пара оголосила про розрив. Разом вони виховують сина та доньку.

Стосунки з піарницею Юліаною музикант розсекретив у травні 2024 року. Скільки вони перебувають разом, достеменно невідомо. Влітку цього року закохані заручилися.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських на своєму концерті покликав заміж фанатку. Щоправда, є один нюанс.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9522
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