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Сергій Танчинець одружується вдруге: як соліст "Без Обмежень" освідчився новій коханій
В особистому житті Сергія Танчинця сталися кардинальні зміни. Артист освідчився коханій.
Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець одружується вдруге.
У своєму Instagram музикант оголосив про зміни в особистому житті. Зокрема, артист освідчився новій коханій, піарниці Юліані. Дівчина вже опублікувала фото, де вона в чорній сукні позує на тлі гір Карпат. Юліана тримала в руках чималий букет рожевих півоній та демонструвала обручку на безіменному пальці. Кохана Сергія Танчинця відповіла йому згодою.
"Мільйон мільярдів так", - підписала світлини обраниця виконавця.
Наразі закоханих активно вітають у фотоблогу. Теплі слова парочці пишуть чимало знаменитостей. Зокрема, із заручинами Сергія Танчинця та Юліану привітали Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп'яхова та багато інших.
Зазначимо, для лідера гурту "Без Обмежень" цей шлюб стане другим. До цього майже 15 років Сергій Танчинець перебував в офіційних стосунках із жінкою Анною. У вересні 2023-го пара оголосила про розрив. Разом вони виховують сина та доньку.
Стосунки з піарницею Юліаною музикант розсекретив у травні 2024 року. Скільки вони перебувають разом, достеменно невідомо. Влітку цього року закохані заручилися.
Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських на своєму концерті покликав заміж фанатку. Щоправда, є один нюанс.