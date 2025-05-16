Сергій Танчинець під час роману з піарницею розкрив, як робота впливає на стосунки: "Я нестерпний"

Сергій Танчинець з обраницею / © instagram.com/yuliana_koretska

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Соліст гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець уперше за тривалий час висловився про особисте життя.

Вже не секрет, що зірка понад рік перебуває у стосунках з піар-директоркою гурту "Без Обмежень" Юліаною. За словами артиста, робота над спільним проєктом аж ніяк не впливає на їхній роман. Зокрема, у робочий час вони поводяться як співробітники, а поза дозволяють почуттям брати верх. Тим не менш, Сергій вважає себе ще тим "нестерпним начальником".

"Я нестерпний, якщо чесно. Але у неї є чудова риса притаманна піар-директорам – бути чуйною, терплячою, відчувати емоцію та любити свою роботу. Коли ми на роботі, то я вмикаю начальника, а вона вмикає ті риси й долає шлях. Коли ми не на роботі, то начальницю вмикає вона та я теж терплячий, але інколи емоційні сплески природно відбуваються в душах кожної людини після втоми. Але ми любимо одне одного, тому намагаємося дослухатися. І мені в одній команді працюється краще, аніж без неї. Ми почали жити разом, у нас є собака. Постійно квіти дарую", - поділився Танчинець в коментарі "Люкс ФМ".

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Сергій Танчинець з обраницею / © instagram.com/yuliana_koretska

Своєю чергою, кохана музиканта Юліана підтверджує, що жодних серйозних непорозумінь через роботу у них немає. І додає, що Танчинець підкорив її своєю чуйністю та турботою.

"У нас мало конфліктів на роботі і в родині. Мені здається, що це через те, що ми дуже довго знаємо одне одного й притерлися. Нам дуже класно разом: і працювати, і вдома, коли нікуди не виходимо. Він така людина, яка думає не про себе в першу черга, а про когось", - додала Юліана.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Танчинець показав розкішний подарунок від коханої на 43-річчя.