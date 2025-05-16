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Сергій Танчинець під час роману з піарницею розкрив, як робота впливає на стосунки: "Я нестерпний"
Також Юліана Корецька висловилася про те, чим її підкорив музикант.
Соліст гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець уперше за тривалий час висловився про особисте життя.
Вже не секрет, що зірка понад рік перебуває у стосунках з піар-директоркою гурту "Без Обмежень" Юліаною. За словами артиста, робота над спільним проєктом аж ніяк не впливає на їхній роман. Зокрема, у робочий час вони поводяться як співробітники, а поза дозволяють почуттям брати верх. Тим не менш, Сергій вважає себе ще тим "нестерпним начальником".
"Я нестерпний, якщо чесно. Але у неї є чудова риса притаманна піар-директорам – бути чуйною, терплячою, відчувати емоцію та любити свою роботу. Коли ми на роботі, то я вмикаю начальника, а вона вмикає ті риси й долає шлях. Коли ми не на роботі, то начальницю вмикає вона та я теж терплячий, але інколи емоційні сплески природно відбуваються в душах кожної людини після втоми. Але ми любимо одне одного, тому намагаємося дослухатися. І мені в одній команді працюється краще, аніж без неї. Ми почали жити разом, у нас є собака. Постійно квіти дарую", - поділився Танчинець в коментарі "Люкс ФМ".
Своєю чергою, кохана музиканта Юліана підтверджує, що жодних серйозних непорозумінь через роботу у них немає. І додає, що Танчинець підкорив її своєю чуйністю та турботою.
"У нас мало конфліктів на роботі і в родині. Мені здається, що це через те, що ми дуже довго знаємо одне одного й притерлися. Нам дуже класно разом: і працювати, і вдома, коли нікуди не виходимо. Він така людина, яка думає не про себе в першу черга, а про когось", - додала Юліана.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Танчинець показав розкішний подарунок від коханої на 43-річчя.