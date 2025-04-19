ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Сергій Танчинець показав підрослу доньку та ніжно привітав її з 16-річчям

Співак публічно звернувся до іменинниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Танчинець

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів про свято у родині.

Сьогодні, 19 квітня, донька музиканта Анастасія святкує 16-й день народження. Тож у такий особливий для Танчинця день він опублікував фото з іменинницею та показав, як вона подорослішала. На чорно-білому зображенні дівчина цілує щасливого зіркового батька. Своєю чергою, Сергій у дописі зізнався, що дуже любить доньку.

Сергій Танчинець з донькою / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець з донькою / © instagram.com/sergii_tanchynets

"Дівчина, яка цілує мене в щоку, сьогодні святкує свій день народження. Шістнадцятий. Люблю тебе, моя донечко", — замилував зірковий тато.

У коментарях шанувальники артиста та зіркові друзі вже долучилися до привітань Насті та побажали їй успіхів у майбутньому:

  • "З Днем народження дорослу малу" – alyona alyona

  • Вітання принцесі!

  • Най буде всім здорова і успішна

  • Вітання з днем народження. Нехай завжди буде щасливою. Така вже доросла

Нагадаємо, нещодавно зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська довела до сліз доньку Олівію символічним подарунком на згадку про її покійного тата В'ячеслава Узєлкова.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie