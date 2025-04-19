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Сергій Танчинець показав підрослу доньку та ніжно привітав її з 16-річчям
Співак публічно звернувся до іменинниці.
Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів про свято у родині.
Сьогодні, 19 квітня, донька музиканта Анастасія святкує 16-й день народження. Тож у такий особливий для Танчинця день він опублікував фото з іменинницею та показав, як вона подорослішала. На чорно-білому зображенні дівчина цілує щасливого зіркового батька. Своєю чергою, Сергій у дописі зізнався, що дуже любить доньку.
"Дівчина, яка цілує мене в щоку, сьогодні святкує свій день народження. Шістнадцятий. Люблю тебе, моя донечко", — замилував зірковий тато.
У коментарях шанувальники артиста та зіркові друзі вже долучилися до привітань Насті та побажали їй успіхів у майбутньому:
"З Днем народження дорослу малу" – alyona alyona
Вітання принцесі!
Най буде всім здорова і успішна
Вітання з днем народження. Нехай завжди буде щасливою. Така вже доросла
Нагадаємо, нещодавно зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська довела до сліз доньку Олівію символічним подарунком на згадку про її покійного тата В'ячеслава Узєлкова.