Сергій Танчинець показав підрослу доньку та ніжно привітав її з 16-річчям

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів про свято у родині.

Сьогодні, 19 квітня, донька музиканта Анастасія святкує 16-й день народження. Тож у такий особливий для Танчинця день він опублікував фото з іменинницею та показав, як вона подорослішала. На чорно-білому зображенні дівчина цілує щасливого зіркового батька. Своєю чергою, Сергій у дописі зізнався, що дуже любить доньку.

Сергій Танчинець з донькою / © instagram.com/sergii_tanchynets

"Дівчина, яка цілує мене в щоку, сьогодні святкує свій день народження. Шістнадцятий. Люблю тебе, моя донечко", — замилував зірковий тато.

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У коментарях шанувальники артиста та зіркові друзі вже долучилися до привітань Насті та побажали їй успіхів у майбутньому:

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Нагадаємо, нещодавно зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська довела до сліз доньку Олівію символічним подарунком на згадку про її покійного тата В'ячеслава Узєлкова.