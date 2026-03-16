Сергій Танчинець розсекретив, як освідчувався молодшій на 19 років коханій: "Я переживав"

Сергій Танчинець з дружиною Юліаною / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який нещодавно таємно одружився зі своєю піарницею Юліаною, зворушив спогадами про освідчення їй.

Як відомо, пара офіційно повідомила про заручини ще у липні минулого року. Відтоді Сергій і Юліана вже встигли узаконити стосунки. Та закохані доволі мало діляться особистим життям і ще більше інтригують допитливих шанувальників. Цього разу Сергій привідкрив таємницю освідчення.

Сергій говорить, що запропонував одружитися під час романтичної вечері й мав неабиякі хвилювання. Так, торік щаслива Юліана ділилася ніжними фото з Карпат. Саме там на тлі гір дівчина демонструвала заручальну каблучку на безіменному пальці й ділилися новиною з підписниками.

«Неочікувано (освідчувався — прим. ред.). Це було на відпочинку, під час відпустки, коли ми були вільними й спокійними за вечерею в ресторані. Було щемливо. Я переживав», — поділився Танчинець у коментарі «Ранок у великому місті».

Нагадаємо, нещодавно Сергій Танчинець чесно зізнався, коли планує дітей у шлюбі з Юліаною.