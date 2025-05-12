Сергій Танчинець розсекретив неочікувані подарунки від коханої на 43-річчя: "Навіть не сподівався"

Сергій Танчинець із коханою / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Соліст гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець розсекретив, якими подарунками його потішила кохана, піарниця Юліана, на день народження.

Співакові 8 травня виповнилося 43 роки. Першою з днем народження його привітала кохана Юліана. Опівночі обраниця музиканта подарувала йому тортик та вручила три цікаві презенти. Які саме були подарунки – виконавець розкривати не став. Однак на проєкті "ЖВЛ представляє" музикант зізнався, що на один із презентів навіть не сподівався. Тим не менш, артистові було неабияк приємно.

"Привітала мене кохана Юліана о 12:00 тортиком, трьома цікавими подарунками, якими саме - не буду говорити. На один я навіть не сподівався, але колись дуже хотів цей подарунок, але про нього забув. І Юліана це запам'ятала і подарувала, мені було дуже приємно", - поділився музикант.

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Сергій Танчинець із коханою / © instagram.com/sergii_tanchynets

Співак говорить, що опівночі ще прочитав декілька привітань, а після того, як відповів на них, випив снодійного та ліг спати.

До речі, свій день народження Сергій Танчинець провів на сцені, адже гурт "Без Обмежень" грав один зі своїх концертів у "Палаці спорту". Редакція сайту ТСН.ua побувала на події. Пропонуємо дізнатися всі подробиці про концерт "Без Обмежень" у Києві.