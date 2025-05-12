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Сергій Танчинець розсекретив неочікувані подарунки від коханої на 43-річчя: "Навіть не сподівався"
Обраниця лідера гурту "Без Обмежень" підготувала йому на день народження сюрприз.
Соліст гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець розсекретив, якими подарунками його потішила кохана, піарниця Юліана, на день народження.
Співакові 8 травня виповнилося 43 роки. Першою з днем народження його привітала кохана Юліана. Опівночі обраниця музиканта подарувала йому тортик та вручила три цікаві презенти. Які саме були подарунки – виконавець розкривати не став. Однак на проєкті "ЖВЛ представляє" музикант зізнався, що на один із презентів навіть не сподівався. Тим не менш, артистові було неабияк приємно.
"Привітала мене кохана Юліана о 12:00 тортиком, трьома цікавими подарунками, якими саме - не буду говорити. На один я навіть не сподівався, але колись дуже хотів цей подарунок, але про нього забув. І Юліана це запам'ятала і подарувала, мені було дуже приємно", - поділився музикант.
Співак говорить, що опівночі ще прочитав декілька привітань, а після того, як відповів на них, випив снодійного та ліг спати.
До речі, свій день народження Сергій Танчинець провів на сцені, адже гурт "Без Обмежень" грав один зі своїх концертів у "Палаці спорту". Редакція сайту ТСН.ua побувала на події. Пропонуємо дізнатися всі подробиці про концерт "Без Обмежень" у Києві.