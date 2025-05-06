Сергій Танчинець приголомшив податками "Без Обмежень" і куди витрачаються мільйонні заробітки

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Український співак, лідер гурту “Без Обмежень” Сергій Танчинець прокоментував заробітки колективу та на що йдуть кошти.

Не секрет, що віднедавна “Без Обмежень” від держави отримав статус критично важливого підприємства. Сергій коментує, що не фокусується на самому статусі, а для нього та колективу важлива його функція. Зокрема, це їм надає можливість виїжджати і збирати за кордоном кошти для допомоги бійцям України. До того ж Танчинець чесно заявив про виплату державі податків у розмірі 10 млн грн зі своїх заробітків.

“Ми насправді не є критично важливими для держави в цій війні, просто немає іншого формулювання, бо для виїзду за кордон, де збирається валова частка коштів, потрібен дозвіл Мінкульту. Наша ціль — виїхати, бо це єдина можливість для нас, музикантів, акумулювати гроші. А ми є ТОВ від 2017 року, ми платимо податки 10 млн грн, що теж немала сума. У нас усе відкрито, тому ми й виконали всі вимоги Мінкульту — чиста зарплата, працевлаштовуємо, платимо податки, є звіти. Тож отримали цей статус. Люди, які зляться, що у “Бумбокса” та “Без Обмежень” є цей статус, то треба подумати, щоб і у них він був — виконати всі умови, і у вас теж буде виїзд”, — зазначив співак в інтерв'ю “Радіо Хартія”.

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Сергій Танчинець на концерті / © instagram.com/sergii_tanchynets

До слова, за три роки повномасштабного вторгнення музичний колектив зібрав для українського війська 85 млн грн. Сергій чесно зізнався, на що йдуть ці кошти. Зірка пояснив, що така сума ділиться на потреби багатьох підрозділів. І зараз "Без Обмежень" сфокусовані на закупівлі необхідного спорядження, а також донатять кошти на лікування поранених бійців.

“У нас є природно багато запитів від різних підрозділів, зокрема є і друзі-військові. Наприклад, ми в тісних зв'язках з “Азовом”, і багато наших зборів направлено на цей підрозділ. Це все працює на живих запитах у реальному часі, сьогодні на сьогодні. В перший рік війни концентрація була здебільшого на автомобілі та “Мавіки”, а зараз — FPV-дрони. І якщо ми говоримо про другий збір “Без Обмежень”, то він направлений на обладнання для снайперів СБУ і додалося лікування поранених з Третьої штурмової”, — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Андрій Кравченко чесно відповів, чи має бронь від мобілізації.